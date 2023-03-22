На Київщині мати викинула немовля з 5-го поверху

У місті Вишневе на Київщині 29-річна мати викинула немовля з вікна п'ятого поверху.

Трагедія сталася 21 березня, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Відомо, що жінка сама зателефонувала до поліції. Двомісячного малюка терміново госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм він загинув. Слідчі встановлюють всі обставини трагедії. Не виключено, що у мати хлопчика була післяродова депресія.

За фактом умисного вбивства проводиться досудове розслідування.

Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня російська армія атакувала Київську область безпілотниками. Було зруйновано гуртожиток у Ржищеві. Загинуло щонайменше троє людей, серед них - водій швидкої.

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