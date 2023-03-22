Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині мати викинула немовля з 5-го поверху

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
3468
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині мати викинула немовля з 5-го поверху

Фото: Андрій Нєбитов

У 29-річної жінки могла бути післяродова депресія.

У місті Вишневе на Київщині 29-річна мати викинула немовля з вікна п'ятого поверху

Трагедія сталася 21 березня, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Відомо, що жінка сама зателефонувала до поліції. Двомісячного малюка терміново госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм він загинув. Слідчі встановлюють всі обставини трагедії. Не виключено, що у мати хлопчика була післяродова депресія. 

За фактом умисного вбивства проводиться досудове розслідування.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня російська армія атакувала Київську область безпілотниками. Було зруйновано гуртожиток у Ржищеві. Загинуло щонайменше троє людей, серед них - водій швидкої.

Зеленський анонсував звільнення Донбасу, Приазов'я та Криму: звернення за 21 березня

Зеленський анонсував звільнення Донбасу, Приазов'я та Криму: звернення за 21 березня

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3468
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація