На Київщині мати-вихователька перетворила будинок сімейного типу на катівню для дітей: відео

Як встановили поліціянти, 59-річна жінка вчиняє стосовно дітей психологічне насильство та майже до всіх застосовує фізичну силу.

У дитячому будинку сімейного типу на Київщині мати-вихователька замість ласки й любові била своїх маленьких підопічних кулаками та різними предметами, що траплялися їй під руку, наприклад, металевою ніжкою стола.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"Як встановили правоохоронці, 59-річна жінка вчиняє стосовно дітей психологічне насильство та майже до всіх застосовує фізичну силу. Діти розповіли, що стали свідками того, як мати-вихователька завдавала ударів 13-річному підопічному: спочатку руками, а потім металевою ніжкою стола. Хлопця били в область голови, однак він устиг закритися руками. Також діти зазначили, що мати систематично карала їх, застосовуючи пасок, електрокабель та інші предмети", - йдеться у повідомленні.

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На вихованні в будинку сімейного типу перебували семеро дітей віком від 9 до 15 років. Нині вони вилучені і перебувають у лікарні, де проходять медичний огляд.

За фактом катування за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (Катування). Жінці загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Била металевою ніжкою та знущалася: матері-виховательці з будинку сімейного типу повідомили про підозру

Нагадаємо, у Львові звинувачена в булінгу першокласників вчителька відсудила компенсацію.

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