На Київщині маршрутка з пасажирами зіткнулася з легковиком, є постраждалі: деталі, фото

У маршрутці перебувало 10 пасажирів, серед них двоє дітей.

На Київщині маршрутка з пасажирами зіткнулася з легковиком. Серед пасажирів мікроавтобуса були діти.

Про це повідомила поліція Київської області.

"Слідчі Київщини розслідують ДТП у Таращанській громаді за участі маршрутки та легковика, у якій двох людей ушпиталили. Попередньо відомо, що 25 червня на ділянці дороги населених пунктів Потоки-Тараща зіткнулися маршрутний мікроавтобус Volkswagen та легковик", – йдеться у повідомленні.

У Таращанській громаді маршрутка з пасажирами зіткнулася з легковиком / Фото: Поліція Київської області

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Слідчі встановили, що у автобусі перебувало 10 пасажирів, серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, які за попередньою інформацією отримали легкі ушкодження. Одну пасажирку госпіталізували з травмою голови.

У поліції зазначили, що тяжким залишається стан 36-річного водія легкового автомобіля, якого ушпиталили до медичного закладу з численними травмами та переломами.

У автобусі перебувало 10 пасажирів, серед них двоє дітей / Фото: Поліція Київської області

Слідчі за фактом ДТП з потерпілим розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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