На Київщині маршрутка з пасажирами зіткнулася з легковиком, є постраждалі: деталі, фото

У маршрутці перебувало 10 пасажирів, серед них двоє дітей.
На Київщині маршрутка з пасажирами зіткнулася з легковиком. Серед пасажирів мікроавтобуса були діти.
Про це повідомила поліція Київської області.
"Слідчі Київщини розслідують ДТП у Таращанській громаді за участі маршрутки та легковика, у якій двох людей ушпиталили. Попередньо відомо, що 25 червня на ділянці дороги населених пунктів Потоки-Тараща зіткнулися маршрутний мікроавтобус Volkswagen та легковик", – йдеться у повідомленні.
Слідчі встановили, що у автобусі перебувало 10 пасажирів, серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, які за попередньою інформацією отримали легкі ушкодження. Одну пасажирку госпіталізували з травмою голови.
У поліції зазначили, що тяжким залишається стан 36-річного водія легкового автомобіля, якого ушпиталили до медичного закладу з численними травмами та переломами.
Слідчі за фактом ДТП з потерпілим розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у Києві сталася ДТП зі швидкою: постраждала вагітна жінка.
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