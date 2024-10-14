На Київщині маршрутка влетіла у припаркований ГАЗ: двоє чоловіків, які стояли поруч, загинули на місці

Водій маршрутного таксі Mercedes Benz не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем ГАЗ.

На Київщині сталася смертельна ДТП з двома загиблими на автодорозі Макарів-Бородянка.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області та розповіли деталі аварії.

"14 жовтня, близько 06:10 години, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію на автодорозі сполученням Макарів-Бородянка. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі Mercedes Benz не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем ГАЗ", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії, чоловіки 33-х та 26-ти років, які стояли перед автомобілем ГАЗ, від отриманих травм загинули на місці події.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві водій Mercedes влетів у літній майданчик ресторану з людьми. Постраждали четверо людей, один із яких перебуває у лікарні. Як розповів сам водій, він просто хотів "потягатися з іншою тачкою", але не впорався з керуванням. Щобільше, він не збирався перепрошувати за скоєне, а почав вихвалятися, що працює з "Океаном Ельзи" та "все порішає". Кермувальник запропонував потерпілим гроші.

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