На Київщині люди у військовій формі побили хлопця, а жінку потягнули за машиною: Димерська сільрада відреагувала (відео)

У Димері на Київщині чоловіки у військовій формі забрали чоловіка без пояснень, хлопця побили, а його матір потягнули за машиною, після чого жінка впала на землю.

Про це повідомили очевидці та розмістили у Мережі відповідне відео.

Димерська селищної рада звернулася до Вишгородського районного управління поліції та Вишгородського ТЦК щодо подій, які відбулись 8 січня близько 13:00 по вул. Освітянська у селищі Димер.

Звернення Димерської селищної ради до Вишгородського районного управління поліції та Вишгородського ТЦК / Фото: із соцмереж

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Селищний голова Володимир Підкурганний просить поліцію перевірити вищезазначені обставини на предмет правомірності дій чоловіків у військовій формі.

Водночас на звернення Димерської селищної ради відреагувала нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

"Громадяни в цивільний формі напали на військових, залізли в їхній автомобіль і при цьому перевірки потребують дії осіб в військовій формі? Ви точно в воюючій Україні живете? До яких дій і якого спротиву представникам ТЦК ви зараз заохочуєте громаду, пане Володимир Підкурганний? Та це адмінарешт явний нападникам. Ви, як суддя, маєте це знати", – прокоментувала вона.

На Київщині співробітники ТЦК побили хлопця, а жінку потягли за машиною

Нагадаємо, у Львові люди у військовій формі заштовхували чоловіка до буса і били по ногах. У ТЦК пояснили, що застосували до чоловіка силу, бо той нібито почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя.

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