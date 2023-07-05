Скандал у кафе на Київщині: військові вручили повістку любителю пісень Лепса (фото)

У поліції розповіли подробиці про скандал на Київщині.

У Київській області чоловіку, який виконував пісні російського співака Григорія Лепса (він активно підтримує війну Росії та пропагує масові вбивства українців - ред.), вручили повістку. На усіх учасників скандалу склали адміністративні протоколи.

Про це повідомили в поліції Київської області.

У поліції нагадали, що 1 липня в одному із закладів громадського харчування чоловік та жінка почали виконувати пісні Лепса, що спровокувало скандал. Агресивні відвідувачі накинулись на жінку, яка зробила їм зауваження.

Поліція відреагувала на інцидент та склала на учасників конфлікту адміністративні протоколи. Військові вручили 33-річному жителю Київщини, який співав пісні Лепса, повістку.

"Поліцейські склали на чоловіка та жінку адмінпротоколи [ст. 173 КУпАП ]. Крім цього, військові вже вручили 33-річному правопорушнику повістку для явки до Броварського ТЦК та СП. На підприємця закладу, в якому відбувся конфлікт, правоохоронці також склали відповідний адмінпротокол [ч.1 ст.155 КУпАП]", - йдеться у повідомленні поліції.

Співали пісні Лепса: дівчину виштовхали зі столичного кафе через зауваження адміністрації

Скандал на Київщині через пісні Лепса

У Київській області у кафе відпочивальники співали пісні скандального російського виконавця Григорія Лепса. Після зауваження адміністрація закладу нібито виштовхала дівчинку із місця відпочинку.

Григорій Лепс, Микола Басков і Володимир Кисельов, які підтримують путінський режим та геноцид українців, пообіцяли виплачувати по мільйону рублів тим, хто підіб'є танк Leopard. А у травні 2017 року Лепс потрапив до бази "Миротворця" через незаконний перетин державного кордону України, виправдання російської агресії та підтримку російського окупаційного режиму в Криму.

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