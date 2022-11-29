На Київщині лунатимуть вибухи: що відомо

У деяких громадах області проводяться навчання для саперів.

У Вишгородському районі Київської області сьогодні, 29 листопада, лунатимуть вибухи.

У деяких громадах області проводяться навчання для саперів.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласноївійськової адміністрації.

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"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.

Нагадаємо, напередодні спостерігалася висока авіаційна активність літаків РФ на півночі, півдні і сході.

Сапери з нуля: унікальні кадри з навчань на Київщині

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