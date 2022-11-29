На Київщині лунатимуть вибухи: що відомо

У деяких громадах області проводяться навчання для саперів.
У Вишгородському районі Київської області сьогодні, 29 листопада, лунатимуть вибухи.
У деяких громадах області проводяться навчання для саперів.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласноївійськової адміністрації.
"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Мешканців закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.
Нагадаємо, напередодні спостерігалася висока авіаційна активність літаків РФ на півночі, півдні і сході.
Читайте також:
- "Пункти незламності" на Київщині: ТСН.ua перевірив їх роботу в Бучі (фото)
- Під Києвом мати привела маленьку доньку до "Пункту незламності", щоб зарядити інгалятор: щемливе фото
- "У них їхав дах": окупант, який втік із РФ до Іспанії, розповів про злочини російських солдат під Бучею
- Скільки разів на тиждень Росія може обстрілювати Україну: речник Повітряних сил розповів