На Київщині лунатимуть вибухи: що сталося

Мешканців Київської області закликають зберігати спокій.
У Київській області вибухотехніки продовжують знищувати боєприпаси, знайдені під час розмінування території.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"У четвер, 25 січня, у передмісті столиці може бути гучно. У Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Мешканців столичного регіону закликають зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.
Від початку повномасштабного вторгнення 887 людей постраждали внаслідок підривів на залишених окупантами мінах. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, 610 людей дістали травм, 277 — загинули. Вороже залізо забрало життя 14 дітей.
А підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту тільки за перший тиждень нового року виявили і знешкодили 1615 вибухонебезпечних предметів. Найбільше мін, гранат і снарядів знайшли на Харківщині.
Нагадаємо, бригада електриків у Макарові на Київщині підірвалася на протитанковій міні.
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