На Київщині лунатимуть вибухи: що сталося

У Київській області вибухотехніки продовжують знищувати боєприпаси, знайдені під час розмінування території.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"У четвер, 25 січня, у передмісті столиці може бути гучно. У Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Жертвою міни на Харківщині став 14-річний хлопчик

Мешканців столичного регіону закликають зберігати спокій та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Від початку повномасштабного вторгнення 887 людей постраждали внаслідок підривів на залишених окупантами мінах. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, 610 людей дістали травм, 277 — загинули. Вороже залізо забрало життя 14 дітей.

А підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту тільки за перший тиждень нового року виявили і знешкодили 1615 вибухонебезпечних предметів. Найбільше мін, гранат і снарядів знайшли на Харківщині.

Нагадаємо, бригада електриків у Макарові на Київщині підірвалася на протитанковій міні.

Читайте також: