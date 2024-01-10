На Київщині лунатимуть вибухи – подробиці від КОВА

Мешканців Київської області попередили про звуки вибухів.
У Київській області 10 січня лунатимуть вибухи – спеціалісти будуть знищувати вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Так, у Вишгородському районі сьогодні пройдуть роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.
"Може бути гучно. Зберігайте спокій – роботи планові", - попередили людей.
Нагадаємо, блокпости у Київській області не зникли – чим займаються майже 900 осіб і чи ловлять ухилянтів.
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