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На Київщині лунатимуть вибухи – подробиці від КОВА

На Київщині лунатимуть вибухи – подробиці від КОВА

Міна / Ілюстративне фото DRC

Мешканців Київської області попередили про звуки вибухів.

У Київській області 10 січня лунатимуть вибухи – спеціалісти будуть знищувати вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.  

Так, у Вишгородському районі сьогодні пройдуть роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

"Може бути гучно. Зберігайте спокій – роботи планові", - попередили людей.

Нагадаємо, блокпости у Київській області не зникли – чим займаються майже 900 осіб і чи ловлять ухилянтів.

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