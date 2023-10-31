На Київщині лунатимуть гучні вибухи: що відомо

У Білоцерківському районі 1 листопада буде гучно.

У Білоцерківському районі на Київщині лунатимуть гучні вибухи. На території Ольшаницького родовища гранітів заплановано проведення 1 листопада вибухових робіт.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Вибухові роботи пов'язані з технологічними процесами. Вони необхіні для розпущення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції.

Роботи проводитимуться з 8.00 до 20:00.

Місцевих мешканців просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у Києві чоловік дістав бойову гранату та висмикнув з неї чеку.

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