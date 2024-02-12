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На Київщині лось підірвався на розтяжці: відео

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На Київщині лось підірвався на розтяжці: відео

Лосі занесені до Червоної книги України / Фото: Associated Press

На думку зоозахисників, тварина загинула внаслідок підриву на розтяжці, яку залишили окупанти під час відступу.

На Київщині біля Макарова від вибуху загинув лось. Ймовірно, дика тварина підірвалася на розтяжці.

Про це повідомили у Службі порятунку тварин Help Animals Of Ukraine.

На гарячу лінію захисту тварин подзвонили представники місцевого управління Держпродспоживслужби з проханням допомогти пораненому лосю. За їхніми словами, парнокопитний ссавець певний час лежав, не рухаючись.

"Ми терміново виїхали, проте не встигли. За цей час лось помер. Ми забрали труп тварини на аутопсію", — розповіли зоозахисники.

Розтин показав, що смерть лося наступила внаслідок критичного пошкодження передньої кінцівки. Інших поранень на тілі тварини фахівці не виявили.

На думку зоозахисників, тварина постраждала внаслідок підриву на розтяжці, яку залишили окупанти під час відступу.

Нагадаємо, лось, який вільно розгулював посеред Києва, загинув. Зоозахисники припускають, що тварину збила машина.

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