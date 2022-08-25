Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині лікарі забули в тілі хлопчика шматок тканини: дитину врятували в "Охматдиті"

Дата публікації
Перегляди
1314
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині лікарі забули в тілі хлопчика шматок тканини: дитину врятували в "Охматдиті"

Фото ілюстративне

Медикам загрожує до 5 років в'язниці.

Бориспільські лікарі під час операції забули в тілі 7-річної дитини шматок тканини. Дитина скаржилася на погане самопочуття, після чого її доставили до столичного "Охматдиту", де знайшли та дістали сторонній предмет із тіла.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медиками правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини події.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, вночі російська армія завдала ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. Зафіксовано два прильоти. 

Мапа боїв на 25 серпня: українські бійці відбили наступ росіян на Донеччині та тримають оборону

Мапа боїв на 25 серпня: українські бійці відбили наступ росіян на Донеччині та тримають оборону

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація