На Київщині лікарі забули в тілі хлопчика шматок тканини: дитину врятували в "Охматдиті"

Медикам загрожує до 5 років в'язниці.

Бориспільські лікарі під час операції забули в тілі 7-річної дитини шматок тканини. Дитина скаржилася на погане самопочуття, після чого її доставили до столичного "Охматдиту", де знайшли та дістали сторонній предмет із тіла.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медиками правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини події.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, вночі російська армія завдала ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. Зафіксовано два прильоти.

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