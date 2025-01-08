На Київщині лікар та посадовці ТЦК виготовляли "білі квитки" для військовозобов’язаних: як діяла схема (фото)

Організатором злочинної групи виявився колишній співробітник столичного військкомату, який залучив до схеми чинного посадовця РТЦК та лікаря міської лікарні.

На Київщині лікар та двоє посадовців ТЦК – чинний і колишній – виготовляли "білі квитки" для військовозобов’язаних.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Організатором злочинної групи виявився колишній співробітник столичного військкомату, який залучив до схеми чинного посадовця РТЦК та лікаря міської лікарні. За грошову винагороду зловмисники виготовляли довідки "Про непридатність до військової служби" та знімали чоловіків мобілізаційного віку з військового обліку. Таким чином, охочі ухилитися від служби в ЗСУ, могли безперешкодно перетинати державний кордон", – йдеться у повідомленні.

Нацполіція скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи осіб / Фото: Поліція Київської області

Злочинну діяльність угруповання припинили поліцейські Департаменту карного розшуку НПУ спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Київській області за силової підтримки підрозділів поліції особливого призначення в м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Як діяла схема

Правоохоронці встановили, що лікар надавав чоловікам фіктивні медичні документи про непридатність до військової служби, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. Таким чином чоловіки отримували "білий квиток", який надавав їм можливість виїхати за кордон. Послуги з ухилення від мобілізації коштували охочим від 7 до 15 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів, в приміщеннях ТЦК та лікарні. Відтак вилучили медичну документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, різноманітні носії інформації, мобільні телефони, а також 5 млн гривень.

Нацполіція скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи осіб / Фото: Поліція Київської області

Центральна військово-лікарська комісія скасувала попередні рішення районних військово-лікарських комісій стосовно тих чоловіків, які встигли скористалися "послугами" зловмисників.

У грудні минулого року слідчі слідчого управління поліції Київщини повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне перетинання державного кордону України в особливий період чи під час дії правового режиму воєнного стану), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу) Кримінального кодексу України.

Тоді організатору та ще одному фігуранту суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а третьому порушнику — нічний домашній арешт.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальними актами до суду для розгляду справи по суті.

За скоєне фігурантам загрожує до дев’яти років в’язниці.

Раніше повідомлялось про те, де шукатимуть людей для служби у ЗСУ.

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