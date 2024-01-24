На Київщині лікар обіцяв "відмазати" ухилянта від служби в армії – його затримали

Медик обіцяв виготовити фальшиві документи про непридатність до служби.

На Київщині викрили лікаря швидкої допомоги, який обіцяв допомогти ухилянту уникнути служби в армії за 9 тисяч доларів.

Про це повідомляє поліція Києва.

Фігурант пропонував військовозобов’язаному підготувати документи, згідно яких останнього було б визнано непридатним до військової служби.

Столичні правоохоронці викрили лікаря екстреної медичної допомоги Київської області в отриманні неправомірної вигоди.

35-річний мешканець Київщини домовився про зустріч із потенційним "клієнтом", під час якої обіцяв допомогти чоловікові отримати відстрочку від мобілізації.

"За дев’ять тисяч доларів США фігурант мав підготувати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, згідно якої чоловіка було б визнано непридатним до проходження військової служби. Ми затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час отримання грошей", - розповів заступник начальника відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 27 ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), та ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині експравоохоронець та адвокат підробляли документи для ухилянтів.

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