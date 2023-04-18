На Київщині легковик злетів у кювет: водій загинув

На Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

У Фастові на вулиці Козацької Слави 17 квітня водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та на швидкості з’їхав у кювет. На місце події прибули рятувальники, поліцейські та медики.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

На жаль, водій загинув на місці. Рятувальники за допомогою шансового інструменту деблокували його тіло.

Як повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, за минулу добу на дорогах області сталисяь 15 ДТП, з них чотири аварії з потерпілими. Дві людини загинули в Фастівському та Вишгородському районах. Також, за добу поліцейські виявили 29 нетверезих водіїв.

Нагадаємо, у Бучі двоє людей одночасно потрапили під потяги.