На Київщині легковик зіткнувся з мотоциклом, на якому батько віз 2-річного малюка: що відомо

Малюка разом з батьком госпіталізували до лікарні.
На Київщині в Обухівському районі сталася ДТП. На трасі Київ — Одеса поблизу села Митниця легковик Audi зіткнувся з мотоциклом "Ява" під керуванням 28-річного чоловіка з дворічним пасажиром.
Про це повідомили у поліції Київщини.
У результаті ДТП дитина отримала закритий забій стегна, а кермувальник мотоцикла – травми різного ступеня.
Поліція з’ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Поліція Київщини закликає учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР для уникнення травматизму на дорозі!
Нагадаємо, автомобіль з народним депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. Копитін перебуває у лікарні.
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