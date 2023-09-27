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На Київщині легковик BMW влетів у вантажівку: загинуло немовля та його батьки (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Київщині легковик BMW влетів у вантажівку: загинуло немовля та його батьки (фото)

ДТП на Обухівщині / Фото: Поліція Київської області

Кермувальник BMW, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.

В Обухівському районі на Київщині сталася жахлива ДТП, в якій загинуло немовля та його батьки.

Про це повідомляє поліція Київщини.

За попередньою інформацією, кермувальник легковика BMW, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.

"Внаслідок події, загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та дитина", - йдеться у повідомленні.

У страшній аварії загинуло немовля / ©
У страшній аварії загинуло немовля

На місці продовжують працювати правоохоронці, представники ДСНС та медики.

Нагадаємо, троє людей загинули у ДТП з вантажівкою на Київщині. Аварія сталася на автодорозі Бориспіль-Дударків 23 вересня. Попередньо, відбулося зіткнення між автомобілем Ford та вантажівкою Renault, яка в потім з'їхала у кювет та перекинулася.

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Дата публікації
Перегляди
981
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