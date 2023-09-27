На Київщині легковик BMW влетів у вантажівку: загинуло немовля та його батьки (фото)

Кермувальник BMW, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.
В Обухівському районі на Київщині сталася жахлива ДТП, в якій загинуло немовля та його батьки.
Про це повідомляє поліція Київщини.
За попередньою інформацією, кермувальник легковика BMW, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.
"Внаслідок події, загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та дитина", - йдеться у повідомленні.
На місці продовжують працювати правоохоронці, представники ДСНС та медики.
Нагадаємо, троє людей загинули у ДТП з вантажівкою на Київщині. Аварія сталася на автодорозі Бориспіль-Дударків 23 вересня. Попередньо, відбулося зіткнення між автомобілем Ford та вантажівкою Renault, яка в потім з'їхала у кювет та перекинулася.
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