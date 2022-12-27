На Київщині Lanos хотів обігнати авто та зіткнувся з вантажівкою: водій загинув на місці (фото)

Пасажира госпіталізували, у нього численні переломи.
На трасі неподалік села Іванівка на Київщині Lanos хотів обігнати авто, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. 64-річний водій легковика загинув на місці.
Пасажира госпіталізували з численними переломами, повідомили в поліції Київської області.
За фактом ДТП зі смертельним наслідком, працівники слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 KKУ.
Нагадаємо, у Києві помітили легковий автомобіль Volkswagen, який перевозив на багажнику міні-HIMARS. Автівка їхала на мосту Патона.
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