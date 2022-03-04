На Київщині кінологи прихистили собак, власники яких виїхали і не змогли забрати тварин

На Київщині кінологи прихистили собак, власники яких виїхали і не змогли забрати тварин

Кінологи сподіваються, що після закінчення війни власники чотирилапих зможуть забрати їх додому.

На Київщині працівники Кінологічного центру поліції прихистили собак, яких власники були змушені покинути.

Про це інформує поліція Київської області.

Під час патрулювань працівники Кінологічного центру знайшли собак, що бігали вулицями міста у нашийниках, а дехто навіть із повідком. Спроби розшукати власників або зв’язатись із ними за номерами телефонів на адресниках були невдалими, тож правоохоронці забрали тварин до Кінологічного центру й розмістили у вільних вольєрах.

Також на території центру перебувають собаки, яких привезли цивільні особи, що покидали місто та не мали можливості забрати улюбленців із собою, а поліцейські не змогли відмовити чотирилапим у прихистку.

Кінологи сподіваються, що після закінчення війни власники чотирилапих зможуть забрати їх додому.