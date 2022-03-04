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На Київщині кінологи прихистили собак, власники яких виїхали і не змогли забрати тварин

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На Київщині кінологи прихистили собак, власники яких виїхали і не змогли забрати тварин

Поліція Київської області

Кінологи сподіваються, що після закінчення війни власники чотирилапих зможуть забрати їх додому.

На Київщині працівники Кінологічного центру поліції прихистили собак, яких власники були змушені покинути.

Про це інформує поліція Київської області.

Під час патрулювань працівники Кінологічного центру знайшли собак, що бігали вулицями міста у нашийниках, а дехто навіть із повідком. Спроби розшукати власників або зв’язатись із ними за номерами телефонів на адресниках були невдалими, тож правоохоронці забрали тварин до Кінологічного центру й розмістили у вільних вольєрах.

Також на території центру перебувають собаки, яких привезли цивільні особи, що покидали місто та не мали можливості забрати улюбленців із собою, а поліцейські не змогли відмовити чотирилапим у прихистку.

Кінологи сподіваються, що після закінчення війни власники чотирилапих зможуть забрати їх додому.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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