На Київщині хлопець, якого примусово доставили до ТЦК, порізав вени – як коментують у військкоматі

У передмісті Києва патрульні затримали чоловіка і доправили його до ТЦК. За його словами, там його побили, забрали речі та відвезли до Вишневого на ВЛК. Під час спроби порадитися з юристом, у чоловіка відібрали смартфон. Потім, коли для зʼясування ситуації на місце події виїхала адвокатка та слідча група, зʼясовується, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його викинули на вулиці у Вишневому. Про цю історію розповіла журналістка Олександра Захарова.

Київський обласний ТЦК та СП прокоментував цю історію. Там розповіли, що після затримання чоловіка доставила до 1-го відділу Бучанського РТЦК.

При перевірці військово-облікових даних з’ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та перебуває у розшуку поліції.

"Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку. Під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Київський обласний ТЦК та СП, вже наступного дня, вранці, затриманий пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний придатним до військової служби.

"Однак, перед відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме", - додали у військкоматі.

Нагадаємо, в ТЦК розповіли, як шукатимуть ухилянтів через систему "Оберіг".

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