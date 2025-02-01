На Київщині гучно: працює ППО

У Київській області у повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Сили ППО працюють по цілях.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує Київська обласна військова адміністрація.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками.

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