На Київщині гучно: працює ППО

Ворог атакував Київську область ударними безпілотниками.
У Київській області у повітряному просторі зафіксовано безпілотники.
Сили ППО працюють по цілях.
Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує Київська обласна військова адміністрація.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, що у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками.
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