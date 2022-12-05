На Київщині графіки відключення електроенергії не діють: коли в області буде світло

У Київській ОВА прогнозують, що найближчим часом половина області буде без світла.

На Київщині станом на вечір понеділка, 5 грудня, графіки відключення електроенергії не діють. У найближчі дні близько половини споживачів в Київській області перебуватимуть без світла.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він зазначив, що за рішенням національної енергетичної компанії "Укренерго" у Київській області запроваджено аварійні відключення електроенергії.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернутися до планових вимкнень із графіками", - додав Кулеба.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що внаслідок масованої російської атаки по об'єктам критичної інфраструктури в Україні 5 грудня застосовано аварійні відключення світла майже в усіх областях. У понад половини мешканців Києва станом на вечір є світло. Про тотальне відключення електроенергії внаслідок атаки наразі не йдеться, кажуть в ДТЕК.

Читайте також: