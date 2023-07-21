На Київщині горів жіночий монастир: з'явилися фото

У селі Кислівка Таращанської територіальної громади на Київщині вночі рятувальники ліквідували пожежу в жіночому монастирі на площі 500 кв.м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло 20 липня о 22:50.

"По прибуттю рятувальників встановлено, що горить крівля жіночого монастиря на честь Святих Царствених мучеників Білоцерківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату на площі 500 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 00:34 та ліквідовано о 00:56 на площі 500 кв.м.

На гасіння пожежі було задіяно 12 одиниць техніки та 46 чоловік особового складу.

Зазначимо, що жіночий монастир на честь Святих Царствених мучеників належить до Білоцерківської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Раніше повідомлялося про загорання церкви Святої Мотрони у селі Гута Межигірська. Церква, що згоріла, належала УПЦ МП.

Перед цим у селищі Гребінки Білоцерківського району на Київщині сталася пожежа у Свято-Покровському храмі, що також належить УПЦ МП. Причина займання наразі встановлюється.

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