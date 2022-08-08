На Київщині горів будинок, в який влучила блискавка (фото)

У Київській області горів будинок, в який влучила блискавка.

Пожежа виникла на покрівлі приватного будинку вдень неділі, 7 серпня, у селищі Димерка.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався близько 12:40. На місце займання оперативно виїхали декілька пожежних команд.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла після влучання блискавки у будинок. Вогонь охопив дерев’яне перекриття та внутрішнє дерев’яне оздоблення горища.

Пожежу загасили близько 13:28. До робіт залучили 10 бійців ДСНС та три одиниці техніки.

Нагадаємо, у центрі Одеси горів старовинний будинок, який є місцевою пам'яткою архітектури.

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