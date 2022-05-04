На Київщині горить ліс в Чорнобильській зоні: КМДА закликає не панікувати

Через лісові пожежі поблизу Києва у столиці України може виникнути задимленість.
У Київській області рятувальники ДСНС займаються ліквідацією лісових пожеж. У зв’язку із цим в столиці України може спостерігатися задимленість.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
У повідомленні уточнили, що вогонь охопив 1 га лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.
Над ліквідацією загоряння працюють рятувальники ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.
“Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці”, - наголосив міський голова Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, раніше лісові пожежі в Чорнобильській зоні виникли у той час, коли ЧАЕС була захоплена російськими окупантами.
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