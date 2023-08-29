На Київщині голова ВЛК "списувала" чоловіків і заробила на мобілізації мільйони гривень: як діяла схема

У Київській області викрили голову однієї із військово-лікарських комісій, яка спільно з військкомом та іншими поплічниками "списала" з військового обліку понад 50 ухилянтів і вони могли виїхати за кордон.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, голова однієї із ВЛК діяла із щонайменше 5 спільниками, зокрема очільником одного із військкоматів та його підлеглим. За 7 тисяч доларів військові пропонували ухилянтам оформити довідку про "погане" здоров'я, за якою ті могли виїхати за кордон.

Понад 50 ухилянтів скористались їхніми "послугами". Таким чином злочинна група заробила понад 10 млн грн.

Затримання голови ВЛК на Київщині / Фото: СБУ

"Для пошуку клієнтів та передачі грошей вони діяли з двома спільниками – колишнім військкоматівцем та його сином. При цьому сама очільниця військової медкомісії особисто підписувала довідки про непридатність до призову за станом здоров’я без фактичного проходження медогляду військовозобов’язаними", - повідомили в СБУ.

Затримання на Київщині / Фото: СБУ

Після цього військовозобов'язаних "списували" і вони могли їхати за кордон. Керівниці військової медкомісії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Раніше за 332 статтею було кваліфіковано також злочинні дії начальника відділення військкомату і ще двох спільників.

Затримання на Київщині / Фото: СБУ

Триває розслідування. Фігурантам справи загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання голови ВЛК на Київщині / Фото: СБУ

Затримання підозрюваних і обшук / Фото: СБУ

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили представницю військово-лікарської комісії, яка за хабар у дві тисячі доларів обіціяла надати відповідне рішення ВЛК для уникнення мобілізації.

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