На Київщині електропотяг зіткнувся з автомобілем: подробиці ДТП ( фото)

На щастя, потерпілих немає, рух електропотягів відновлено.
У Обухівському районі Київської області сьогодні близько 9:50 сталася дорожньо-транспортна пригода на залізничному переїзді.
Про це повідомили у поліції Київщини.
За попередніми даними, 35-річний водій автомобіля Opel з причепом не звернув увагу на сигнал світлофора і проїхав на червоне світло на нерегульованому залізничному переїзді.
У результаті, електричка, що рухалась за маршрутом Васильків-Київ, врізалася в автомобіль, пошкодивши його задню частину та причіп.
На щастя, ніхто не постраждав. Рух електропотягів був швидко відновлений.
Відносно водія складено адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, а його водійське посвідчення було вилучено.
Нагадаємо, у Фастові на залізничних коліях стався трагічний інцидент: під колеса вантажного електропотяга, який рухався за маршрутом «Козятин-Миронівка», потрапив 48-річний чоловік.
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