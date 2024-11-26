На Київщині електропотяг зіткнувся з автомобілем: подробиці ДТП ( фото)

На щастя, потерпілих немає, рух електропотягів відновлено.

У Обухівському районі Київської області сьогодні близько 9:50 сталася дорожньо-транспортна пригода на залізничному переїзді.

Про це повідомили у поліції Київщини.

За попередніми даними, 35-річний водій автомобіля Opel з причепом не звернув увагу на сигнал світлофора і проїхав на червоне світло на нерегульованому залізничному переїзді.

У результаті, електричка, що рухалась за маршрутом Васильків-Київ, врізалася в автомобіль, пошкодивши його задню частину та причіп.

На щастя, ніхто не постраждав. Рух електропотягів був швидко відновлений.

Фото з місяця події

Відносно водія складено адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, а його водійське посвідчення було вилучено.

Нагадаємо, у Фастові на залізничних коліях стався трагічний інцидент: під колеса вантажного електропотяга, який рухався за маршрутом «Козятин-Миронівка», потрапив 48-річний чоловік.

Читайте також: