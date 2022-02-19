На Київщині двоє підлітків на крижині відпливли майже на пів кілометра від берега: відео

На Київщині двоє підлітків на крижині відпливли майже на пів кілометра від берега: відео

Під ногами 18-річного хлопця вже розтанула крига і він почав тонути.

У селі Глібівка на центральному пляжі Київського водосховища двоє парубків віком 15 та 18 років відпливли на крижині приблизно на 400 метрів відб берега.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Разом із рятувальниками ДСНС допомогу хлопцям, які могли потонути, надавали співробітники відділу реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції.

Під ногами 18-річного хлопця вже розтанула крига і він почав тонути. На щастя, на допомогу йому прийшов небайдужий чоловік, який підплив на човні, вчасно надав допомогу і врятував життя юнака.

“Тим часом його 15-річний товариш досі залишався на кризі на відстані близько 400 метрів від берега. Поліцейські знайшли ще один човен, який знаходився на березі, разом з рятувальниками спустили на воду та попливли до наляканого юнака. За декілька хвилин неповнолітній вже був на березі”, - повідомили у поліції.

Старшого із парубків довелося госпіталізувати. Його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області вісьмом ученицям в школі стало зле через різкий запах антисептика, який їхні однокласники знайшли на сміттєзвалищі.

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