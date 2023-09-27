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На Київщині двоє дітей викрали мопед, забрали з багажника 40 тисяч та підпалили його: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Київщині двоє дітей викрали мопед, забрали з багажника 40 тисяч та підпалили його: фото

Стосовно дітей застосують заходи виховного характеру / Фото: Поліція Київської області

Поліція Київської області завершила досудове розслідування стосовно двох малолітніх братів.

У Київській області двоє дітей викрали мопед, гроші з багажника та підпалили скутер. Поліцейські Київщини вже завершили досудове розслідування щодо двох малолітніх дітей.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Інцидент трапився у липні цього року. Двоє братів побачили припаркований моторолер поряд одного з подвір'їв їх села. Надалі діти відкотили його майже до кінця вулиці. За допомогою викрутки брати відчинили багажне відділення, звідки викрали готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 40 тисяч гривень. Після скоєного малолітні підпалили скутер і втекли", - йдеться у повідомленні.

Поліцейський офіцер Медвинської громади встановив свідків.

Після приїзду слідчих, Сергій Шапошніков також встановив місцерозташування згорілого мопеда та розшукав дітей, причетних до скоєного кримінального правопорушення.

Спалений братами мопед / ©
Спалений братами мопед

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, скерували матеріали клопотання про застосування заходів виховного характеру стосовно дітей до суду [ч.1 ст.289, ч.4 ст.185, ч.2 ст.194 ККУ].

Двоє братів, які викрали та спалили мопед / ©
Двоє братів, які викрали та спалили мопед

Нагадаємо, 15-річний хлопець, який на смерть збив свого маленького племінника, перестав говорити.

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Дата публікації
Перегляди
273
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