На Київщині двоє дітей викрали мопед, забрали з багажника 40 тисяч та підпалили його: фото

У Київській області двоє дітей викрали мопед, гроші з багажника та підпалили скутер. Поліцейські Київщини вже завершили досудове розслідування щодо двох малолітніх дітей.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Інцидент трапився у липні цього року. Двоє братів побачили припаркований моторолер поряд одного з подвір'їв їх села. Надалі діти відкотили його майже до кінця вулиці. За допомогою викрутки брати відчинили багажне відділення, звідки викрали готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 40 тисяч гривень. Після скоєного малолітні підпалили скутер і втекли", - йдеться у повідомленні.

Поліцейський офіцер Медвинської громади встановив свідків.

Після приїзду слідчих, Сергій Шапошніков також встановив місцерозташування згорілого мопеда та розшукав дітей, причетних до скоєного кримінального правопорушення.

Спалений братами мопед

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, скерували матеріали клопотання про застосування заходів виховного характеру стосовно дітей до суду [ч.1 ст.289, ч.4 ст.185, ч.2 ст.194 ККУ].

Двоє братів, які викрали та спалили мопед

Нагадаємо, 15-річний хлопець, який на смерть збив свого маленького племінника, перестав говорити.

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