На Київщині досі працює ППО - соцмережі

У ніч проти 1 січня 2022 року близько 3:30 у соціальних мережах з'явилися повідомляння про те, що у Київській області досі працює ППО.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

"ППО продовжує працювати", "Київ - знову вибухи. Працює ППО по БПЛА" - повідомляють у соціальних мережах.

Зауважимо, що відбою повітряної тривоги на Київщині наразі немає.

Нагадаємо, що вже у першу ніч нового року, сили протиповітряної оборони збили 23 ворожі цілі у Київській області. Потерпілих, на щастя, немає.

Додамо, що правоохоронці просять повідомляти про прольоти "шахідів", адже загроза повітряної атаки триває.

А раніше у новорічну ніч уламок ворожої ракети впав на автомобіль, зокрема, він пошкодив капот авто

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