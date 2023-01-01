На Київщині досі працює ППО - соцмережі

Продовжується неспокійна ніч на Київщині.
У ніч проти 1 січня 2022 року близько 3:30 у соціальних мережах з'явилися повідомляння про те, що у Київській області досі працює ППО.
Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
"ППО продовжує працювати", "Київ - знову вибухи. Працює ППО по БПЛА" - повідомляють у соціальних мережах.
Зауважимо, що відбою повітряної тривоги на Київщині наразі немає.
Нагадаємо, що вже у першу ніч нового року, сили протиповітряної оборони збили 23 ворожі цілі у Київській області. Потерпілих, на щастя, немає.
Додамо, що правоохоронці просять повідомляти про прольоти "шахідів", адже загроза повітряної атаки триває.
А раніше у новорічну ніч уламок ворожої ракети впав на автомобіль, зокрема, він пошкодив капот авто
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