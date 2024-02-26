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На Київщині доглядач кладовища просив за ділянку землі три тисячі доларів (фото)

На Київщині доглядач кладовища просив за ділянку землі три тисячі доларів (фото)

Фото: Прокуратура Київської області

Він заявив чоловіку, який цікавився місцем для поховання себе, що кладовище є напівзакритим, а поховання дозволене лише у родинну могилу.

На Київщині доглядач кладовища просив за ділянку землі на цвинтарі три тисячі доларів. “Підприємцю” повідомили про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як стало відомо, доглядач Жулянського кладовища вимагав і отримував гроші за місце на кладовищі. Він заявив чоловіку, який цікавився місцем для поховання себе, що кладовище є напівзакритим, а поховання дозволене лише у родинну могилу. Але за три тисячі запропонував місце для підзахоронення в занедбаній могилі, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце. Для цього потрібно лише принести будь-яке свідоцтво про смерть людини, що померла до 1999 року.

“Правоохоронці зафіксували передачу трьох тисяч працівнику Жулянського кладовища. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 151,4 тис. грн”, - розповіли в прокуратурі.

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Нагадаємо, що на Київщині судитимуть чоловіка та дружину, які знімали порнографічний контент, розбещували двох доньок та ґвалтували одну з них.

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