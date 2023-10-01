На Київщині дитина випала з четвертого поверху – подробиці, фото

Маленький хлопчик випав з вікна квартири.
У Броварах на Київщині у суботу, 30 вересня, з вікна четвертого поверху випав 4-річний хлопчик.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Як встановили правоохоронці, хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна квартири на четвертому поверсі.
Дитину терміново госпіталізували. Загрози його життю та здоровʼю немає.
За словами поліцейських, у цей момент матір хлопчика відійшла до іншої кімнати.
Нагадаємо, у Черкасах дитина випала з вікна і розбилася на смерть.
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