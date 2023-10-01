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На Київщині дитина випала з четвертого поверху – подробиці, фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині дитина випала з четвертого поверху – подробиці, фото

Москітна сітка під вікнами будинку у Броварах / Фото: Поліція Київської області

Маленький хлопчик випав з вікна квартири.

У Броварах на Київщині у суботу, 30 вересня, з вікна четвертого поверху випав 4-річний хлопчик. 

Про це повідомляє поліція Київської області. 

Як встановили правоохоронці, хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна квартири на четвертому поверсі. 

Будинок у Броварах, з вікна якого випала дитина / ©
Будинок у Броварах, з вікна якого випала дитина
Мама з хлопчиком, який випав з вікна квартири, та поліція / ©
Мама з хлопчиком, який випав з вікна квартири, та поліція

Дитину терміново госпіталізували. Загрози його життю та здоровʼю немає. 

За словами поліцейських, у цей момент матір хлопчика відійшла до іншої кімнати. 

Нагадаємо, у Черкасах дитина випала з вікна і розбилася на смерть.

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Дата публікації
Перегляди
381
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