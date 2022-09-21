Держбюро розслідувань на Київщині повідомило про підозру одному з найбільших забудовників в ухиленні від сплати податків на понад 140 млн гривень.

Не сплатили податків на понад 140 млн гривень. На Київщині ДБР повідомило про підозру одному з найбільших забудовників столиці.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

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Як стало відомо, з 2019 по 2021 рік бізнесмен продав понад 900 квартир та комерційних приміщень. При цьому він не був зареєстрований фізично особою-підприємцем або юридичною особою.

“Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволило знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%. У ході досудового розслідування працівники ДБР провели низку обшуків, в ході яких було вилучено понад 3 млн доларів США. Вилучені кошти передані в управління АРМА”, - наголосили в пресслужбі ДБР.

Там також додали, що ДБР ініціювало питання щодо накладання арешту на майно підозрюваного для відшкодування збитків держбюджету України.

“Зокрема, мова йде про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок. Підприємець підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому ним як особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах”, - підкреслили в ДБР.

Нагадаємо, що в Ізюмі вилучили 263 тіла вбитих та закатованих українців.

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