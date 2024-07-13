На Київщині чотири дні розшукують зниклого безвісти 16-річного хлопця: фото, прикмети

Володя Гук поїхав до друга ще 8 липня, тепер з ним немає зв’язку і поліція оголосила хлопця у розшук.

На Київщині чотири дні розшукують зниклого безвісти 16-річного Володимира Гука з Марʼянівки.

Про це повідомила поліція Київської області.

"12 липня, близько 10:15, до поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дитини. Мати додала, що син залишив домівку 8 липня, близько 05:50 та, з його слів, поїхав до товариша у місто Васильків, що на Обухівщині. 9 липня хлопець повідомив рідним, що додому повернеться за два дні, після чого зник", – йдеться у повідомленні.

Даних та контактної інформації про особу товариша близькі неповнолітнього не мають.

Телефон зниклого вимкнений.

Відомо, що хлопець навчається в місті Біла Церква на електрика.

На пошуки підлітка оперативно залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Білоцерківського управління поліції Київщини: керівництво, співробітники карного розшуку, поліцейські офіцери громади, ювенальні та патрульні поліцейські, кінологи.

Прикмети Володимира Гука: зріст 170-180 см, худорлявої статури, очі карі, волосся русяве, середньої довжини.

Хлопець був одягнутий у футболку сірого або блакитного кольору, чорні штани та кросівки. Мав із собою чорний рюкзак.

16-річний Володимир Гук із Мар'янівки / Фото: Поліція Київської області

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування неповнолітнього, прохання негайно повідомляти на спецлінію "102" або за номером мобільного телефону: (093) 126-55-05.

Нагадаємо, у Південному Лондоні хлопець переїхав до покинутої школи і показав, як він облаштувався.

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