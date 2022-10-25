На Київщині чоловіки збирали гриби і натрапили на розтяжку (відео)

У Макарівському районі Київської області двоє чоловіків збирали гриби та натрапили на розтяжку з двома гранатами від російських окупантів.

Відео небезпечної знахідки опублікували в Мережі.

Чоловіки зазначили, що "тиха охота" могла завершитися трагічно. Адже розтяжку помітили у траві випадково, вона майже непомітна.

"Просто прекрасне відео для тих, кому не доходить, – про збирання грибів потрібно забути щонайменше на кілька років до повного розмінування. Жодних "ми акуратно", ніяких "та тут росіян не було". Акуратно у вас не вийде, а розтяжки можуть ставити не лише військові Росії, а й диверсанти. Подивіться уважно це відео! І покажіть усім знайомим грибникам", – йдеться під відео.

Нагадаємо, поліція виявила в лісі на Київщині тіло ще одного вбитого росіянами чоловіка. Правоохоронці знайшли загиблого біля селища Немішаєве. Під час огляду трупа поліцейські встановили, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.

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