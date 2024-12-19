На Київщині чоловіки у військовій формі задули газом салон авто і підпалили його (відео)

Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.
Під Вишгородом на Київщині чоловіки у військовій формі, ймовірно, працівники ТЦК, задули газом салон автомобіля, де перебував військовозобов'язаний, і підпалили його, щоб змусити пасажира вийти.
Відео інциденту поширилось в мережі.
На кадрах видно, як до автомобіля, де нібито перебував військовозобов’язаний, застосували газ, а потім підпалили салон, щоб змусити пасажира вийти. Один із працівників ТЦК при цьому голосно розреготався після скоєного. Поліцейський, що стояв поруч, спокійно спостерігав і не втручався у їхні дії.
Реакція поліції і Міноборони
"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України", – запевнили у пресслужбі відомства.
Щодо інциденту у Вишгороді Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.
"Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки", – наголошує Міноборони.
У поліції Київської області зазначають, що наразі з’ясовують всі обставини події, яка потрапила на скандальне відео.
"Зараз з’ясовуємо, що це була за подія. Та хто там був з працівників поліції", – розповіли ТСН.ua в поліції Київської області.
На наше питання, чи є постраждалі унаслідок інциденту і де саме він трапився, поліцейські відповіли таке: "Поки всі деталі з’ясовуємо".
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про гучний скандал із ТЦК на Волині. Там представникам Лубінця не надали можливості поспілкуватися з утримуваним у ТЦК.
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