На Київщині чоловік проведе п'ять років за ґратами за розпусні дії щодо 6-річної племінниці

Зловмисник запрошував племінницю до себе додому під різними приводами, там він неодноразово вчиняв розпусні дії стосовно дівчинки.

Мешканця Київщини засуджено до п'яти років позбавлення волі за розпусні дії щодо шестирічної племінниці.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури чоловіку ухвалено вирок за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України). Його засуджено до п'яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Ювенальні прокурори у суді довели, що мешканець Обухівського району, який проживає по сусідству з потерпілою, запрошував шестирічну племінницю до себе додому під різними приводами. Там він неодноразово вчиняв розпусні дії стосовно дівчинки.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину.

Також суд задовольнив цивільний позов на користь потерпілої про відшкодування моральної шкоди у сумі 100 тис грн.

Нагадаємо, у Києві 40-річній жінці повідомили про підозру за фактом зберігання та збуту дитячої порнографії. Ймовірно, вона залучала до створення порноконтенту власних дітей 9 та 14 років.

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