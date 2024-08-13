На Київщині чоловік зґвалтував та намагався вбити 17-річну дівчину: поліція оприлюднила моторошні деталі

Зловмисник одягнув на руку дівчини кайданки, затягнув до лісопосадки та зґвалтував, потім дістав ножа і завдав потерпілій до чотирьох ударів у спину.

На Київщині чоловік зґвалтував та намагався вбити 17-річну дівчину.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

Подія сталась 9 серпня в одній із громад Фастівщини.

До Фастівського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що на узбіччі дороги перебуває скривавлена дівчина.

Поліцейські встановили, що того вечора, 17-річна дівчина поверталася додому. Зловмисник схопив неповнолітню, одягнув на руку кайданки, затягнув до лісопосадки та зґвалтував.

"Дівчина намагалася втекти, однак нападник дістав із сумки ножа і завдав потерпілій до чотирьох ударів у спину, намагаючись приховати скоєний злочин. Неповнолітній вдалося вибігти на автодорогу, де її помітили водії, які викликали медиків і поліцейських", – розповіли у поліції.

Правоохоронці затримали ґвалтівника.

Фастівський ґвалтівник / Фото: Поліція Київської області

Слідчі, під процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактами незаконного позбавлення волі, зґвалтування та замаху на вчинення вбивства. Наразі ґвалтівник перебуває під вартою.

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