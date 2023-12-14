На Київщині чоловік зґвалтував племінницю: як його покарають

Дівчинці на момент зґвалтування було 14 років.

На Київщині п’яний чоловік зґвалтував свою племінницю. На момент зґвалтування дівчинці було 14 років.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

У прокуратурі розповіли, що наступні дев’ять років засуджений проведе у в’язниці.

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"Прокурори у суді довели, що у грудні 2019 року у Фастівському районі 14-річна школярка прийшла в гості до свого рідного дядька. П’яний чоловік зачинив за племінницею двері та зґвалтував", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Київській обласній прокуратурі, молодший брат та подружка почули крики дівчини. Через вікно вони побачили як чоловік її ґвалтує. Діти зателефонували її матері, яка й викликала поліцію.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні неповнолітньої — ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу.

Правоохоронці закликають батьків обговорювати з дітьми потенційні небезпечні ситуації та способи їх уникнення. Заохочувати дітей бути відкритими та повідомляти про будь-який тип сексуального насильства. Бути уважними до змін в їх поведінці. У разі отримання інформації про те, що дитина стала жертвою насилля, правоохоронці закликають невідкладно звертатися до поліції.

Нагадаємо, мешканця Київщини затримали за підозрою у зґвалтуванні власної 9-річної доньки.

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