На Київщині чоловік завдав знайомому понад 70 ударів ножем та викруткою (фото)

На Київщині чоловік завдав знайомому понад 70 ударів ножем та викруткою. Внаслідок отриманих поранень потерпілий загинув.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Київської області.

Як стало відомо, трагедія сталася в селищі Коцюбинське - там жінка в недобудові виявила тіло знайомого безхатька. На місце прибули правоохоронці, які встановили особу підозрюваного та розшукали його. Ним виявився місцевий 51-річний мешканець селища.

“Того ж дня, зранку, чоловіки вживали спиртні напої. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку, під час якої, фігурант наніс 65-річному супротивнику множинні удари ножем та викруткою. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. За фактом вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України), за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що жителю Київщини повідомили про підозру у зґвалтуванні 16-річної падчерки з вадами здоровʼя.

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