На Київщині чоловік замовляв сексуальні послуги у сутенерки-ФОП: все закінчилось судом

У Київській області до іспитового терміну засудили сутенерку-ФОП, яка організувала надання сексуальних послуг: вона знайшла шестеро дівчат, які виїжджали до клієнтів.

Про це йдеться у вироку Броварського міськрайонного суду Київської області.

Жінка організувала бордель у Києві

За даними суду, жінка 2022 року знайшла шестеро дівчат та організувала надання клієнтам секс-послуг у Києві та Київській області. За свою "роботу" вона брала 40-50% від вартості надання "послуг".

Вона підшукувала клієнтів у месенджері та на одному із сайтів, які спеціалізувались на подібному. Потім дівчата приїжджали до чоловіків.

Клієнт тричі замовляв повій

У матеріалах суду вказано, що 25 січня 2023 року до сутенерки зателефонував клієнт, якому та сказала, що дівчина може до нього приїхати і надати секс-послуги. За таксі повинен платити клієнт. На це чоловік погодився, після інтиму він заплатив дівчині 10 тис. грн.

31 січня 2023 року цей же клієнт заявив, що хоче особисто приїхати до квартири, де дівчата надають свої послуги і сутенерка погодилась. Там йому запропонували дві дівчини на вибір. Після того, як він обрав одну з них та отримав інтим, він заплатив 2 тис. грн за годину.

20 лютого 2023 року чоловік знову "замовив" у сутенерки дівчину до готелю та заплатив за її "послуги" 5 тис. грн.

Яким чином це вдалось задокументувати слідству, у матеріалах суду не вказано.

Пояснення сутенерки

На суті сутенерка провину визнала та розкаялась. Вона пояснила, що виховує двох дітей, її чоловік помер, а тому їй потрібні були гроші. Щодо дівчат, то вона заявила, що вони теж були у складному матеріальному становищі і їм потрібне було місце для проживання, яке вона їм гарантувала. Вона просила суворо її не карати.

Вирок суду

Під час вироку суд врахував, що жінка ФОП, раніше не судима та є вдовою, яка виховує двох дітей. Також вона добровільно пожертвувала гроші на ЗСУ, сума у матеріалах суду не вказана.

Жінку визнали винною за ч. 1 та ч. 2 ст. 303 КК України. Її засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 1 рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Одесі поліцейський організував мережу борделів для іноземців.

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