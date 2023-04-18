На Київщині чоловік забив собаку до смерті

Нападник забив до смерті тварину дерев’яною палицею.
На Київщині у в Білоцерківському районі чоловік забив собаку до смерті.
Про це повідомляє поліція Київщини.
"17 квітня правоохоронцям повідомили про факт побиття собаки в селі Сорокотяги. Поліцейські з’ясували, що нападник забив до смерті тварину дерев’яною палицею", - йдеться у повідомленні поліції.
Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.
Нагадаємо, у Березані на Київщині потруїли безпритульних собак. Місцеві мешканці кажуть, що собак отруїли таблетками, тварини скавчали і помирали у страшних муках.
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