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На Київщині чоловік забив собаку до смерті

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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311
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На Київщині чоловік забив собаку до смерті

Фото: скриншот з відео

Нападник забив до смерті тварину дерев’яною палицею.

На Київщині у в Білоцерківському районі чоловік забив собаку до смерті.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"17 квітня правоохоронцям повідомили про факт побиття собаки в селі Сорокотяги. Поліцейські з’ясували, що нападник забив до смерті тварину дерев’яною палицею", - йдеться у повідомленні поліції. 

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Березані на Київщині потруїли безпритульних собак. Місцеві мешканці кажуть, що собак отруїли таблетками, тварини скавчали і помирали у страшних муках.

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Дата публікації
Перегляди
311
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