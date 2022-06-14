На Київщині чоловік забив до смерті родича і намагався приховати злочин

На Київщині чоловік забив до смерті родича і намагався приховати злочин

Поліція затримала 28-річного зловмисника.

У селі Чмирівка Білоцерківського району у 28-річного зловмисника виникла сутичка з 54-річним родичем під час застілля. Нападник завдав безліч ударів кулаками по голові та тілу, від чого чоловік помер на місці.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

"Лиходій замаскував сліди злочину, намагався приховати свою участь та повідомив до поліції про начебто вбивство свого 54-річного родича. Втім поліцейські Білоцерківського районного управління поліції встановили дійсні обставини трагедії, виявили на місці події та тілі підозрюваного характерні сліди скоєння злочину. Зрештою зловмисник зізнався у скоєному", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі, за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили лиходію про підозру (ч.2 ст.121 ККУ). Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі школярка випала з вікна 6 поверху під час вечірки з друзями.

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