На Київщині чоловік з вилами вночі вдирався до будинків та нападав на людей – його розшукують, фото

На Київщині, у селі Любимівка, місцевий мешканець вночі нападав на людей з вилами у їхніх домівках.

Про це розповів голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний.

Відомо, що нападник, попередньо взявши ніж та вила, проник спочатку до одного помешкання і почав колоти вилами людину, яка спала, у різні частини тіла. Потім пробрався до іншої хати і зробив те саме. Потерпілі отримали поранення, жертв немає.

Після того, чоловік вкрав велосипед і поїхав у невідомому напрямку.

Чоловік, який з вилами нападав на людей на Київщині / Фото: Facebook

"Якщо хтось знає про місце його перебування, прохання відразу телефонувати 102 і викликати поліцію. В контакт вступати не рекомендується, так як може бути із холодною зброєю і зараз", - наголосив Підкурганний.

Нагадаємо, у Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей (документ).

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