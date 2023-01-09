На Київщині чоловік врятував собаку, але сам провалився під кригу і втопився: фото

Поліцейські встановили, що 51-річний власник собак зняв верхній одяг та пішов рятувати пса, який провалився. Чоловік зміг витягнути тварину, але провалився під кригу, а самотужки вибратися вже не зміг.

На Київщині чоловік, врятувавши собаку, сам провалився під кригу і втопився.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у селі Нижча Дубечня Пірнівської громади, односельчанин пішов гуляти із собаками, проте одна з тварин повернулися додому мокра без власника. На березі ставка було виявлено верхній одяг та другу собаку", - сказано у повідомленні.

На місце виїхали поліцейські та водолази, які виявили 51-річного місцевого жителя під кригою без ознак життя.

Поліцейські встановили, що власник собак зняв верхній одяг та пішов рятувати пса, який провалився. Чоловік зміг витягнути тварину, але провалився під кригу, а самотужки вибратися вже не зміг.

Нагадаємо, у Бучі під Києвом патрульні врятували стаффордширського тер’єра, який впав до триметрового колодязя. Собака втрачав сили і вже не міг триматися на плаву.

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