На Київщині чоловік вербував та переправляв жінок з метою сексуальної експлуатації до Туреччини

Підозрюваний чинив психологічний тиск на жінок, які потрапили у складне матеріальне становище.
На Київщині викрили схему вербування та переміщення жінок з метою сексуальної експлуатації до Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
"За даними слідства, громадянин розміщував в месенджері Telegram оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для жінок. В особистому листуванні з мешканками Київської області підозрюваний чинив психологічний тиск на жінок, які потрапили у складне матеріальне становище. Він пропонував працевлаштування з подальшим наданням сексуальних послуг у Туреччині та швидкий заробіток. Частину грошової винагороди від клієнтів, вони повинні були віддавати йому", - йдеться у повідомленні.
Слідчими задокументовано спробу переправлення мешканки Київської області до Республіки Туреччина. Проведено обшук за місцем мешкання вказаного громадянина, в ході якого виявлено докази його причетності до злочинної діяльності.
Мешканцю Київщини повідомлено про підозру.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Київській області затримали чоловіка, який погрожував перехожим зброєю.
Читайте також: