На Київщині чоловік вербував та переправляв жінок з метою сексуальної експлуатації до Туреччини

На Київщині чоловік вербував та переправляв жінок з метою сексуальної експлуатації до Туреччини

Підозрюваний чинив психологічний тиск на жінок, які потрапили у складне матеріальне становище.

На Київщині викрили схему вербування та переміщення жінок з метою сексуальної експлуатації до Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За даними слідства, громадянин розміщував в месенджері Telegram оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для жінок. В особистому листуванні з мешканками Київської області підозрюваний чинив психологічний тиск на жінок, які потрапили у складне матеріальне становище. Він пропонував працевлаштування з подальшим наданням сексуальних послуг у Туреччині та швидкий заробіток. Частину грошової винагороди від клієнтів, вони повинні були віддавати йому", - йдеться у повідомленні.

Слідчими задокументовано спробу переправлення мешканки Київської області до Республіки Туреччина. Проведено обшук за місцем мешкання вказаного громадянина, в ході якого виявлено докази його причетності до злочинної діяльності.

Мешканцю Київщини повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Фото: Прокуратура Київської області

Нагадаємо, у Київській області затримали чоловіка, який погрожував перехожим зброєю.

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