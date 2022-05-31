На Київщині чоловік вбив сусіда, який смажив шашлики (фото)

На Київщині чоловік вбив сусіда, який смажив шашлики (фото)

Чоловік вистрілив сусіду в голову із рушниці.

У місті Васильків на Київщині чоловік застрелив із рушниці свого 43-річного сусіда, який із компанією друзів смажив шашлики. Причину свого вчинку 64-річний вбивця пояснити не зміг.

Про це 30 травня повідомили в Національній поліції Київської області.

Загиблий того вечора вийшов до мангалу перевірити готовність м'яса. У цей час стрілець поцілив з вікна свого будинку в голову чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.

Потім зловмисник зачинився з рушницею в домі і погрожував розправою поліцейським, які приїхали на виклик. Спецпризначенці штурмом взяли нападника. Дати хоч якесь пояснення своїм діям чоловік не зміг.

Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, у Києві викрили схему масового виготовлення та продажу підроблених журналістських посвідчень та прескарт, яку налагодив директор видавництва в Оболонському районі. Зловмисник продав понад 800 документів, зокрема прескарти нібито акредитовані Міноборони.

Фото: Національна поліція Київської області

Фото: Національна поліція Київської області

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