На Київщині чоловік вбив молотком сусіда: що розповів зловмисник поліції (відео)

На Київщині чоловік вдарив молотком свого сусіда і намагався втекти, однак зловмисника затримали правоохоронці та оголосили йому підозру.

Про це повідомила поліція Київської області.

За інформацією правоохоронців, в одному із житлових будинків у місті Боярка на Київщині виявили закривавлене тіло чоловіка.

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Поліцейські з'ясували, що сусіди разом вживали алкоголь, коли між ними виник конфлікт. 48-річний господар вдарив молотком свого 45-річного опонента і від отриманих травм потерпілий помер на місці.

"Розпивав вдома напої з сусідом. Почав мені погрожувати, побив мене. Перед тим, як він мене бив, я від нього вимагав, щоб він залишив мене у спокої та пішов додому. Взяв молоток, я був злий на нього, на нервах і вдарив його по голові. Потім злякався, що він мене поб’є, і ще два рази вдарив. Побачив, що він помер", – розповів зловмисник.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Вдарив молотком по голові та намагався втекти: Поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику В одному із житлових будинків у місті Боярка було виявлено закривавлене тіло чоловіка. Поліцейські з'ясували, що під час розпиття алкогольних напоїв між сусідами виник конфлікт. 48-річний господар вдарив молотком свого опонента. Від отриманих травм 45-річний потерпілий помер на місці. Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства та за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру [ч. 1 ст. 115 ККУ]. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України Національна поліція України Телеканал "Прямий" Факти тижня Цензор.НЕТ Суспільне Новини Факти ICTV РБК Україна Українська правда ТСН УНІАН УНН - Українські Національні Новини Київщина 24/7 Життя і слово РБК Україна Obozrevatel + Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Фастівське районне управління поліції Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 14 лютого 2023 р.

Нагадаємо, в Києві пасажир маршрутки завдав водію численні удари ножем, вкрав з салону виторг та втік. Зловмисника затримали правоохоронці.

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