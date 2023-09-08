На Київщині чоловік систематично ґвалтував 13-річну доньку та змушував її робити інтимні фото

Батька-збоченця засуджено до 12 років за ґратами.

Мешканець Київщини систематично ґвалтував 13-річну доньку та змушував її робити інтимні фото.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Обухівської окружної прокуратури мешканця Київщини визнано винним у розбещенні неповнолітніх, статевих зносинах з особою що не досягла 16-річного віку, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Батьку-збоченцю призначено покарання – 12 років позбавлення волі. Також вироком суду йому заборонено обіймати посади, пов’язані з IT-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням інформації будь-якого характеру на вебресурсах строком на три роки.

Прокурори у суді довели, що чоловік упродовж декількох років розбещував свою доньку. Оскільки вони проживали окремо, він запрошував її до себе додому. Там він неодноразово ґвалтував 13-річну дівчинку.

Також горе-батько примушував доньку робити фото і відео порнографічного характеру та надсилати їх йому на телефон. Надалі ці файли він продавав користувачам в мережі інтернет.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак, на підставі зібраних доказів, прокурори повністю її довели.

Відомості про горе-батька внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, 39-річний уродженець Миколаївщини протягом шести років вчиняв розпусні дії щодо власної доньки. Розповісти про те, що чинив батько, дівчинка наважилася лише у 14-річному віці.

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