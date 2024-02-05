На Київщині чоловік розбещував 11-річну племінницю співмешканки

48-річний уродженець Черкащини примушував дівчинку роздягатися та вчиняв розпусні дії відносно неї.

На Київщини зловмисник розбещував 11-річну племінницю співмешканки.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Повідомлення про розбещення малолітньої дитини надійшло від матері потерпілої.

Як встановили правоохоронці, 48-річний уродженець Черкащини примушував дівчинку роздягатися та вчиняв розпусні дії відносно неї.

За фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури, слідчі Бучанського управління поліції Київщини повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наступні вісім років фігурант може провести за ґратами.

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Нагадаємо, на Київщині викрили подружжя збоченців, які розбещували, ґвалтували і знімали порно з дітьми.

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