На Київщині чоловік розбещував 11-річну племінницю співмешканки

48-річний уродженець Черкащини примушував дівчинку роздягатися та вчиняв розпусні дії відносно неї.
На Київщини зловмисник розбещував 11-річну племінницю співмешканки.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Повідомлення про розбещення малолітньої дитини надійшло від матері потерпілої.
Як встановили правоохоронці, 48-річний уродженець Черкащини примушував дівчинку роздягатися та вчиняв розпусні дії відносно неї.
За фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури, слідчі Бучанського управління поліції Київщини повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наступні вісім років фігурант може провести за ґратами.
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Нагадаємо, на Київщині викрили подружжя збоченців, які розбещували, ґвалтували і знімали порно з дітьми.
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